"Приватбанк" ввел отсрочку по обслуживанию кредитов на машину и квартиру

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает Цензор.НЕТ.
"Кредитные каникулы" предоставляются банком клиентам, которые столкнулись с финансовыми трудностями (увольнение, отпуск за свой счет и т.п.) из-за ограничений, связанных с карантином.
Такие клиенты имеют право на перенос сроков всех очередных платежей до 31 июля 2020 года с соответствующим заключением дополнительных соглашений к кредитному договору или договору лизинга после окончания карантина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для оформления "кредитных каникул" по указанным программам достаточно заполнить заявку на сайте банка.