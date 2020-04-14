В Чернобыльской зоне обнаружили два новых возгорания, - госагентство по управлению зоной отчуждения. КАРТА

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По состоянию на 12:00 в в зоне отчуждения обнаружено два новых возгорания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение госагентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"По состоянию на 12:00 14.04.2020 выявлены новые возгорания в с. Кривая Гора Парышивського лесничества, и в районе ж/д станции Янов Лубянского лесничества", - говорится в сообщении.

Далее продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, а именно: вблизи с. Чистогаловка и с. Лелев на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 гектаров.

На территории Денисовецкого лесничества в пойме р. Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами.

На территории Котовского лесничества наблюдается тление травяной подстилки между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.

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