На Житомирщине зафиксировано 12 случаев коронавируса у врачей, - ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации.
"По состоянию на 10:30 в Житомирской области зарегистрировано 114 лабораторно подтвержденных случаев острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - сказано в сообщении.
По словам начальника управления здравоохранения ОГА Николая Суслика, за минувшие сутки было проведено 15 тестов, по результатам которых заболевания COVID-19 подтверждена у двух жителей области, один из которых - врач.
Он также добавил, что на сейчас коронавирусной инфекцией в области заболело 12 медиков.