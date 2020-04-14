На Житомирщине зафиксировано 12 случаев коронавируса у врачей, - ОГА

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В Житомирской области зарегистрировано 114 лабораторно подтвержденных случаев коронавирус, 12 из которых – у медицинских работников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации.

"По состоянию на 10:30 в Житомирской области зарегистрировано 114 лабораторно подтвержденных случаев острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - сказано в сообщении.

По словам начальника управления здравоохранения ОГА Николая Суслика, за минувшие сутки было проведено 15 тестов, по результатам которых заболевания COVID-19 подтверждена у двух жителей области, один из которых - врач.

Он также добавил, что на сейчас коронавирусной инфекцией в области заболело 12 медиков.

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