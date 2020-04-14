Зеленский уволил Перевезенцева с должности представителя Президента в Кабмине

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Зеленский уволил Перевезенцева с должности представителя Президента в Кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский уволил представителя президента в Кабмине Юрия Перевезенцева и возложил выполнение обязанностей на Владимира Кладиева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентских указах, размещенных на сайте Главы государства.

В указе №139 говорится: "Освободить Перевезенцева Алексея Юрьевича от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Кабинете Министров Украины".

В указе №140 отмечается: "Возложить на Кладиева Владимира Николаевича - руководителя Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом Министров Украины - выполнение обязанностей Представителя Президента Украины в Кабинете Министров Украины (вне штата)".

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Топ комментарии
+4 Есть мнение
неистово долбит хером по клавишам, а музыки все нет... Зеленский уволил Перевезенцева с должности представителя Президента в Кабмине - Цензор.НЕТ 7835
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14.04.2020 16:25
+3 Irada
Он что, если раз в день кого-то не перетасует, считает, что день прожит напрасно?
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14.04.2020 16:25
+2 Старый зольдат
6. Правый Сектор
7. ВСУ.
9. Ветераны добробатов.
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14.04.2020 16:32
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