ДТЭК вынужденно останавливает все шахты

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ДТЭК Энерго приостанавливает предприятия ДТЭК Павлоградуголь и три обогатительные фабрики в связи с ухудшением ситуации в энергетике Украины.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе пресс-брифинга, передает Главком.

Гендиректор ДТЭК сообщил, что с 20 апреля приостанавливают работу шахты и вспомогательные предприятия объединения ДТЭК Павлоградуголь, обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр. Такое решение компания приняла в связи с продолжающимся системным кризисом в энергетической отрасли.

По словам Тимченко, предприятия переводятся в режим поддержания жизнедеятельности, а сотрудники выводятся в простой с оплатой согласно коллективному договору. Всего на 10 шахтах и вспомогательных предприятиях ДТЭК Павлоградуголь, обогатительных фабриках Павлоградская, Добропольская, Кураховская, Першотравенском РМЗ и НПЦ ДТЭК работает около 22 800 человек.

Напомним, ранее, ДТЭК Энерго уже был вынужден приостановить 5 шахт ДТЭК Добропольуголь, шахту "Белозерская" и ЦОФ Октябрьская в связи с невостребованностью отечественной электроэнергии. До этого гендиректор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин заявил, что из-за кризиса на рынке электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не получил более 4 млрд грн за поставленную электроэнергию от ГП "Гарантированный покупатель", которому поставляет 85% всей атомной электроэнергии для нужд населения, и в результате этого компания в настоящее время не может обеспечить закупку и вывоз ядерного топлива.

Ранее народный депутат, Глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что кризис в угледобыче вызван энергетической политикой, которую курирует глава парламентского комитета Андрей Герус.