Международных резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса, - НБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ на странице в сети Facebook.
"Имеем в "казне" более 25 млрд долл. США. Это примерно столько же, сколько было в начале года. Объема достаточно для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке при необходимости", - говорится в сообщении.
В Нацбанке отметили, что международных резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса.
"Первый месяц карантина мы прошли с запасом прочности и уверенности. "Полет нормальный", - подытожили в НБУ.
Кроме того, в Нацбанке сообщили, что для уменьшения негативного влияния коронавируса на экономику и граждан, Украине обязательно нужна поддержка МВФ и международных доноров.