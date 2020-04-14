Международных резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса, - НБУ

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Для уменьшения негативного влияния коронавируса на экономику и граждан, Украине обязательно нужна поддержка МВФ и международных доноров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ на странице в сети Facebook.

"Имеем в "казне" более 25 млрд долл. США. Это примерно столько же, сколько было в начале года. Объема достаточно для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке при необходимости", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что международных резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса.

"Первый месяц карантина мы прошли с запасом прочности и уверенности. "Полет нормальный", - подытожили в НБУ.

Кроме того, в Нацбанке сообщили, что для уменьшения негативного влияния коронавируса на экономику и граждан, Украине обязательно нужна поддержка МВФ и международных доноров.

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