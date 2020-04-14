Грязный воздух после пожаров в Зоне отчуждения может направиться на юг и юго-восток, - прогноз Центра ядерной и радиационной безопасности. КАРТА

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Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, направится в южном и юго-восточном направлении, но оно не нанесет вреда населению.

Как передает Цензор.НЕТ, такие прогнозы обнародованы на сайте Центра ядерной и радиационной безопасности

В сообщении отмечается: "По прогнозным расчетам траектории движения 14 апреля и в начале 15 апреля, потенциально загрязненные воздушные массы будут направлены в южном и юго-восточном направлении.

В этот период по всей Киевской области будут наблюдаться осадки примерно до нескольких мм / час.

Согласно прогнозу максимальные концентрации Cs-137 (цезий-137) в приземном слое воздуха г.. Киева могут временно достигать единиц мБк /м3.

Прогнозируемые концентрации не превышают те, которые наблюдались ранее, и не наносят вреда здоровью населения".

Эту информацию центр сообщил состоянию на 12.00 14 апреля.

Отмечается, что в зоне отчуждения насчитывается несколько отдельных зон воспламенения: в Денисовицком, Котовском, Корогодский, Парышивскому и Лубянском лесничествах.

В то же время, уже после 14.00 14 апреля на встрече с президентом Владимиром Зелеський глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что пожар в зоне отчуждения ликвидировали, но еще несколько дней спасатели будут тушить тления.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

14 апреля стало известно, что Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.

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