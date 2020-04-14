Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Чорновол. ВИДЕО

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Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания суда.

По состоянию на 17.30 адвокаты бывшего народного депутата Татьяны Чорновол потребовали отвод судьи Печерского районного суда Сергея Вовка. Судья отметил, что вопрос отвода будет решен новым составом суда и заседание пока закончено без определения даты и времени продолжения.

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10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.