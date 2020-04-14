Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Чорновол. ВИДЕО

4668 50

Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания суда. 

По состоянию на 17.30 адвокаты бывшего народного депутата Татьяны Чорновол потребовали отвод судьи Печерского районного суда Сергея Вовка. Судья отметил, что вопрос отвода будет решен новым составом суда и заседание пока закончено без определения даты и времени продолжения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозрение мне - часть плана, который Зеленский называет "мирным", - Чорновол под Печерским судом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

Подозрение Чорновол
ПР суд Чорновол Татьяна евромайдан ГБР
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15 Ali Hasan
Тобто зевлада пішла на загострення конфлікту.
показать весь комментарий
14.04.2020 17:12
+13 Ksenia VB
ними фуйло керує.
показать весь комментарий
14.04.2020 17:14
+10 Ali Hasan
Міняли суддів. Це ваша зевлада. Не змінюйте нік після зміни влади.
показать весь комментарий
14.04.2020 17:16
Смотреть комментарии