Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия не собирается просить о снятии санкций на фоне пандемии

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Россия не станет просить Евросоюз снять введенные в 2014 году санкции в условиях пандемии коронавируса.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Если Евросоюз поймет, что метод [санкций] исчерпал себя и откажется от тех решений, которые были приняты в 2014 году, мы, конечно, будем готовы ответить взаимностью. Но просить сделать это [снять санкции] мы не собираемся", - подчеркнул глава МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава МИД РФ заявил, что односторонние санкции в условиях пандемии аморальны, их неприемлемость необходимо закрепить в виде международной договоренности.

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Напомним, в марте генсек ООН Антониу Гутерриш в письме к странам G20 призвал к отмене санкций для помощи в борьбе с COVID-19. Резолюция о солидарности в борьбе с коронавирусом и отказе от торговых войн и односторонних санкций не была принята Генассамблеей ООН в связи с позицией ряда стран, в том числе Украины, Грузии, Великобритании и США, а также ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил главу МИД Дании о манипуляции РФ пандемией коронавируса ради снятия санкций, и попросил донести это предостережение другим коллегам в странах ЕС.

В то же время, представитель Еврокомиссии Питер Стано уверен, что санкции, которые Евросоюз применяет против РФ, адресно направлены против российских компаний и лиц, причастных к действиям, нацеленных на подрыв суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, поэтому такие санкции не мешают стране противостоять эпидемии коронавируса.