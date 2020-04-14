Поправки к законопроекту о банках разбили на 63 абзаца. Планируем закончить подготовку ко второму чтению 22 апреля, - нардеп "Голоса" Железняк

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Сегодня состоялось заседание подкомитета по вопросам банковской деятельности по законопроекту о банках 2571-д, на котором рассматривали только порядок обсуждения законопроекта.

Об этом сообщил нардеп "Голоса", Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Решили, что 16 585 правок (последние данные по сводной таблицей) не имеет смысла рассматривать отдельно, ведь многие из них противоречат друг другу.

Поэтому, согласно Регламента, будем выносить на рассмотрение отдельные абзацы законопроекта (таких 63) и голосовать их", - рассказал Железняк.

Он отметил, что по предварительным подсчетам такая процедура может длиться 21 час и решение комитета о готовности законопроекта ко второму чтению появится к следующей среде.

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