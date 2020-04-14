"Это преследование не только Тани, а это преследование украинской борьбы за независимость во время Майдана", - Яценюк поддержал Чорновол

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Арсений Яценюк и Александр Турчинов вместе с соратниками из "Народного фронта" и Майдана пришли поддержать Татьяну Чорновол в Печерский районный суд, где проходит заседание по политически мотивированным обвинениям ГБР.

Об этом Цензор,НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.

Они держали плакаты: "Руки прочь от героев Майдана", "Таня, Народный Фронт с тобой!", "Я тоже был на Майдане", "Нет реваншу", "Судья, помни, Ростов недалеко!"

Арсений Яценюк подчеркнул, что против Татьяны Чорновол, одного из ключевых участников Революции Достоинства, "сфальсифицировали уголовное дело и совершили преступление, когда обвинили ее в том, что она никогда не делала": "Это - политическое преследование, и это преследование не только Тани, а это преследование украинской борьбы за независимость во время Майдана"

Он напомнил, что публично обратился и к президенту, и к генеральному прокурору остановить политические репрессии против Татьяны Чорновол.

"Сегодня посмотрим, как будет действовать суд", - добавил он.

"У меня есть ощущение, что это закончится очень плохо для страны в целом. Их ничему не учит история. История их не учит тому, что для тех, кто нарушают закон и идут против справедливости и правды, - потом приходит время для них расплаты", - подчеркнул лидер НФ.

"Уже на их месте были их предшественники - и президенты, и генеральные прокуроры, и премьеры. История показала, что если ты нарушаешь закон, если ты идешь против справедливости, рано или поздно наступает время расплаты", - сказал Арсений Яценюк.

"Они выбрали Таню. Юридически это дело не имеет ничего вообще общего с правом. А политически - выбрали Таню с личной и мести, и мести всем майдановцам", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Александр Турчинов в свою очередь подчеркнул, попытки унизить и скомпрометировать Майдан "работает исключительно против безопасности нашего государства": "Это попытка не только изменить нашу историю, но и изменить наше будущее. И я убежден, что в Украине люди, которые смогут защитить свою страну, как это было в 2013-м, и в 2014-м, в 2015-м, в 2016 годах. Эти люди есть".







