В России перенесли дату окончания Второй мировой войны, сославшись на указ президиума ВС СССР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радіо Свобода" со ссылкой на российские информагентства.
В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на указ президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, согласно которому 3 сентября объявляется Днем Победы над Японией.
"Формулировка" 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год) "символизирует переход от состояния войны к миру, поиска путей примирения и сотрудничества", - говорится в пояснительной записке.
Во всем мире днем окончания Второй мировой войны считается 2 сентября 1945 года, когда Япония подписала акт об безоговорочной капитуляции. Это произошло на борту американского линкора "Миссури".