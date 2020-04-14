Задержанный генерал-майор СБУ Шайтанов штурмовал Дом профсоюзов в 2014-м и проводил задержания в Днепропетровске в 2015-м

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Задержанный 14 апреля по подозрению в госизмене и терроризме генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов штурмовал Дом профсоюзов и проводил задержания в Днепропетровске.

Об этом говорится в статье главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, опубликованной в 2015 году.

18 февраля 2014 года Шайтанов командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов. По официальным данным, в ходе штурма спецподразделением "Альфа" Дома профсоюзов, и последующего пожара, три майдановца (Александр Клитынский, Владимир Топий и Алексей Трофимов) получили ранения и сгорели заживо - их идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений вблизи Дома профсоюзов во время штурма - их успели эвакуировать, они умерли в больнице.

В апреле 2014 года командир "Альфы" Човганюк и его заместитель полковник Шайтанов саботировали приказы командования и не разрешали открывать огонь по террористам, окружившим аэродром в Краматорске. Это вызвало возмущение в "Альфе". Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с А.Турчиновым. По итогам заседания, Шайтанов был снят с командования спецподразделением "Альфа".

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В то же время, в День независимости 23 августа 2015 года Шайтанов удостоен президентом Украины звания "генерал-майор".

На задержание одного из лидеров партии "Укроп" Геннадия Корбана и обыски в Днепропетровске 31 октября 2015 года выезжали бронеавтомобили "Кугуар" с пулеметами 8-го управления Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ "Альфа", базировавшегося в Донецкой области. Руководил им заместитель начальника ЦСО Валерий Шайтанов.

Напомним, 14 апреля 2020 года контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов.