Двое военнослужащих ранены в зоне ООС, противник обстреливает Пески, Авдеевку и Красногоровку

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Оккупанты применили против защитников Украины станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. ВСУ подавили вражеский огонь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана необходимая помощь, они эвакуированы в военное медицинское учреждение", — сказано в сообщении.

Противник с начала суток 4 раза открывал огонь по позициям Объединенных сил. Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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"Так, оккупационные войска из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли наши подразделения у Авдеевки и один раз - рядом с населенным пунктом Пески. Против наших защитников вблизи Красногоровки враг применил станковые противотанковые гранатометы", — сообщили в зоне ООС.

В штабе отметили, что защитники Украины решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

Потери противника уточняются.

"На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" соблюдается", — добавили в штабе.

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