Россия распространяет по миру фейки о COVID-19, - советник замглавы Пентагона Купер

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Россия, Китай и Иран активно используют пандемию коронавируса для распространения дезинформации.

Об этом сообщила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лаура Купер, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны США.

Купер особо указала на случаи, когда российское правительство стремилось распространять фейки на Западе.

Так, в марте Russia Today и "Спутник" сообщили, что мытье рук неэффективно против коронавируса. Другой "альтернативный источник новостей" в России сообщил, что пандемии нет, а причина смертей в Италии - обычный грипп.

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В начале января российские новостные агентства сообщили, что обнаружили лекарство, что не отвечает действительности. Кроме того, отметила Купер, они обманули, что именно американские фармацевтические компании распространяют слухи о вирусе для развития бизнеса.

"Вы можете видеть, как они могут заставить отдельных граждан действовать так, чтобы это противоречило хорошим советам, которые им дают чиновники здравоохранения", - сказала Купер.

Купер также отметила, что Соединенные Штаты призывают Россию и другие страны прекратить распространять фейки и дезинформацию о коронавирусе.

Напомним, разоблачение мифов российской пропаганды опубликовало НАТО. В частности, что Альянс не создавал коронавирус в качестве биологического оружия, не пытается получить больше денег за счет медицины и не распространяет COVID-19 во время учений.

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