Пик заболеваемости COVID-19 еще впереди, - пресс-секретарь ВОЗ Харрис

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Пик заболеваемости COVID-19 еще впереди, - пресс-секретарь ВОЗ Харрис

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире еще не наступил.

Об этом заявила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Она отметила, что в Италии и Испании число новых случаев COVID-19 сокращается, но в то же время в Великобритании и Турции - растет.

"90% (новых) случаев фиксируются в Европе и Соединенных Штатах. Так что мы, конечно, еще не видим пика", - заявила Харрис.

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В связи с этим ВОЗ рекомендует не ослаблять карантинные меры поспешно, хотя ситуация контролируется. Харрис также подтвердила, что вакцина от коронавируса появится через год или больше.

Напомним, на утро 14 апреля зафиксировано 270 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3372, умерли 98 человек, 119 - выздоровели, - Минздрав.

Коронавирус и карантин
ВОЗ карантин COVID-19 коронавирус
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+7 Кирилл Лещенко
А чё она такая страшная как смерть? Пик заболеваемости COVID-19 еще впереди, - пресс-секретарь ВОЗ Харрис - Цензор.НЕТ 7275
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14.04.2020 19:03
+5 Власов Сергей b3083465
Пик заболеваемости COVID-19 еще впереди, - пресс-секретарь ВОЗ Харрис - Цензор.НЕТ 8027
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14.04.2020 19:16
+4 Олександріус Патос
Запугивание продолжается)
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14.04.2020 19:14
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