Кличко: Мы разрабатываем программу постепенного выхода из режима строгих ограничений

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть разрабатывает программу постепенного выхода из режима строгих ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Украина-24".

"Воплощение этого плана направления будет зависеть от того, какой будет количество больных после Пасхи. Наша главная задача - не допустить вспышки заболевания. И мы делаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса", - подчеркнул мэр Киева.

По его словам, если количество больных через неделю после Пасхальных праздников будет снижаться, власти столицы будет рассматривать вопрос об ослаблении ограничительных мер. Если же количество инфицированных будет расти - ограничения могут усилить.

Также Виталий Кличко прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что пик заболеваемости в столице ожидают 24 апреля.

"Я общался со многими эпидемиологами, в том числе и с директором известного в мире института имени Роберта Коха. И я просил просчитать, когда Украина и, в частности, Киев может достичь пика заболеваемости. Так вот, он сказал, что у него нет ответа на этот вопрос. И подчеркнул, что главное, по его мнению, мы сможем пройти так называемый пик распространения болезни без коллапса медицинской системы, если будем придерживаться введенных правил", - подчеркнул Виталий Кличко.

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