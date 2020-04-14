В зоне отчуждения ЧАЭС сгорело 30% туристических объектов, - директор "Чернобыль тур"

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В Чернобыльской зоне отчуждения вследствие масштабных пожаров сгорели 30% туристических объектов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор агентства "Чернобыль тур" Ярослав Емельяненко в эфире hromadske.

"Более 30% туристических локаций потеряно полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха ... Потеряно весьма много сел полесских ... Потерянные даже некоторые металлические локации", - сказал он.

По словам Емельяненко, в общем пожар нанес серьезный удар для "туризма, наследия и истории".

"Будем сейчас разговаривать с администрацией. Часть локаций, вероятно, будем как-то пытаться воспроизвести, возможно даже с использованием даже современных технологий, как добавленная реальность. Потому что мы должны показать людям, приезжающим, по крайней мере, что здесь было ", - добавил он.

В то же время, Емельяненко отметил, что основные туристические локации не пострадали.

"Например, городок Чернобыль, режимный, в котором работают рабочие, городок Чернобыль-2 два, военный, где расположена радиолокационная станция ... Город Припять, в нем буквально по границе прошел огонь", - отметил директор турагентства.

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