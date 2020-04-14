Украина может обеспечить дополнительные поставки агропродукции на экспорт, - замминистра экономики Качка

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ведет постоянную и тщательную работу по оценке балансов продовольствия, поэтому точно уверено, что может и дальше обеспечивать бесперебойный экспорт.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина будет активно сотрудничать с иностранными государствами о дополнительных экспортных поставках аграрной продукции для нужд продовольственной безопасности этих стран", - сообщил Качка.

Он отметил, что на основе данных Минэкономики украинские посольства будут вести диалог с правительствами других государств о таких поставках.

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"На фоне телепаники о еде возникает вопрос, можем ли мы себе это позволить? (Да, можем). Министерство ведет постоянную работу по оценке балансов продовольствия. Последние несколько недель эта работа велась еще тщательнее и тщательнее. Поэтому мы точно уверены, что можем и дальше обеспечивать бесперебойный экспорт", - подчеркнул Качка.

Он отметил, что в дополнение к нынешним объемам экспорта Украина может поставлять практически все ключевые группы аграрной продукции.

"Главный аспект - координация действий между украинскими экспортерами и покупателями на зарубежных рынках. Думаю, что такая эффективная координация со стороны государства невозможна без торговых представительств и аграрных атташе. Поэтому наши попытки в продовольственной безопасности лишь актуализируют эту работу", - отметил Качка.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко ранее заявил, что в Украине нет оснований для возникновения дефицита хлеба и хлебобулочной продукции, ситуация с экспортом продовольственной пшеницы под контролем. Также, по его словам, скачка цен на продукты не будет.

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