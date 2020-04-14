Исполнять полномочия премьер-министра в случае отсутствия Шмыгаля будет Резников, - постановление Кабмина

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При отсутствии премьер-министра Дениса Шмыгаля его полномочия исполняет вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Установить, что в случае отсутствия премьер-министра его полномочия осуществляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", - цитирует Цензор.НЕТ постановление №274 от 25 марта. На сегодняшний день эту должность занимает Алексей Резников.

Также документ определяет вопросы, находящиеся в компетенции вице-премьеров.

В частности, в дополнениях указывается, что в случае отсутствия по уважительным причинам Резникова его полномочия исполняет вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, в случае отсутствия Пристайко - его полномочия исполняет вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в случае отсутствия Федорова его полномочия исполняет Резников.

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