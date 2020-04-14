Следователи полиции Крыма сообщили о подозрении участникам ОПГ в вербовке украинцев для переправки нелегальных мигрантов в страны ЕС

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Организованная преступная группа действовала на территории Херсонской и Николаевской областей и занималась переправкой незаконных мигрантов из Турции в страны ЕС. Как правило, правоохранительные органы стран ЕС задерживали такие суда. Мигранты имели возможность получить статус беженца, а украинцы - заключение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в ГУНП в АР Крым и г. Севастополе

В сообщении отмечается: "Напомним, участники организованной преступной группы вербовщиков были уличены и задержаны в октябре 2019 году в момент выхода яхты в море.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что в 2011 году трое жителей Херсонской области организовали преступную группу для совершения особо тяжких преступлений в сфере привлечения и перемещения людей, совершенных с целью эксплуатации.

Подозреваемые подыскивали и вербовали моряков, находившихся в тяжелом материальном положении, в частности среди жителей временно оккупированной территории АР Крым и других регионов Украины. В дальнейшем обманом злоумышленники эксплуатировали моряков в качестве членов экипажей для перевозки нелегальных мигрантов морским путем с территории Турецкой Республики в страны ЕС.

Установлено, что восемь украинский, которые были завербованы злоумышленниками, задержали правоохранительные органы стран ЕС. Они были арестованы и помещены в места лишения свободы.

Сейчас следователи Главного управления полиции Крыму совместно с прокуратурой АР Крым по оперативным сопровождением Главного оперативно-розыскных отдела Херсонского пограничного отряда ГПС Украины сообщили о подозрении трем участникам ОПГ в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (вербовка и перемещение человека, совершенное с целью эксплуатации, организованной группой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое жителей Херсонщины обманом вербовали украинских моряков на суда для перевозки нелегальных мигрантов из Турции в ЕС, - прокуратура АРК

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