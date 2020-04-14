Угрозы для ЧАЭС нет, с коронавирусом резкого скачка числа заболевших не произошло, - Зеленский в обращении к украинцам. ВИДЕО

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Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав им о ситуации с пожарами вокруг Чернобыльской атомной ситуации и о ситуации с коронавирусом.

Видеообращение главы государства опубликовано на странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я начну с рассказа о пожарах в лесах Зоны отчуждения. Ежедневно в течение последней недели председатель ГСЧС сообщает о ситуации. Вчера преодолены шесть очагов огня. Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет. Открытый огонь в зоне отчуждения пока не наблюдается. Уже задержаны лица, которые спровоцировали возникновение пожара, они понесут строгую ответственность. Всех граждан я призываю не поддаваться панике. Мы помним уроки 26 апреля 86-го года. И никто не будет скрывать от вас правду", — сказал Зеленский.

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"Теперь по борьбе с коронавирусом. На днях мы ожидаем прибытия 3 самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие 8 самолетов с ценными грузами. Работа не останавливается", — добавил президент.

Глава государства поблагодарил международных партнеров, помогающих Украине в борьбе с болезнью.

"Особую благодарность выражаю парламенту за принятие изменений в государственный бюджет. Несмотря на сопротивление многих политических партий, названия которых прекрасно известны, мы смогли принять необходимые изменения для поддержки наших медиков, обеспечения больниц, помощи пенсионерам, малообеспеченным людям, предпринимателям и тем, кто потерял работу", — сказал он.

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"Анализируя статистику заболевших в Украине в последние дни, можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло — благодаря сознательности граждан, придерживающихся самоизоляции. И это следует продолжать. Должны четко осознать: расслабляться рано. Расслабляться опасно. Поэтому еще раз призываю вас на Пасхальные праздники быть дома. Каждый из нас понимает, что в этом году придется менять традиции. И делать это ради собственной безопасности — это зрелость и мудрость нации", — добавил Зеленский.

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