В НАТО обсудят наращивание Россией военного контингента в Крыму и дезинформацию во время пандемии, - Столтенберг

829

Министры обороны стран НАТО встретятся онлайн 15 апреля, чтобы обсудить вызовы по безопасности, дезинформацию и кризис из-за коронавируса.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Среди вопросов - наращивание Россией военного контингента Крыму и агрессия на востоке Украины.

"Кризис коронавируса коснулся всех нас, но он не убрал вызовы по безопасности, которые стояли перед нами до кризиса", - сказал Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Использование украинских самолетов "Мрия" и "Руслан" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество НАТО с Киевом, - Столтенберг

"Мы видим, что Россия продолжает поддерживать сепаратистов в Украине, в восточной Украине. Мы наблюдаем чрезвычайное наращивание ею военных сил в Крыму и мы видим ее присутствие в Черном море. Это часть вызовов по безопасности, которые стоят сейчас перед нами", - добавил он .

По словам генерального секретаря Альянса, НАТО увеличило свое присутствие на земле в черноморском регионе в рамках программы Tailored Forward Presence в Румынии, а также в воздухе и в море.

"Мы также тесно сотрудничаем с партнерами в регионе Черного моря - с Украиной и Грузией", - добавил он.

Министры обороны НАТО на заседании 15 апреля обсудят сдерживание и оборону стран НАТО, как поддерживать миссии и операции альянса во время пандемии.

Также читайте: Борьба с COVID-19 - приоритет внеочередного заседания министров обороны стран-членов НАТО, но украинский вопрос также вынесен на обсуждение, - Толкачев

В повестке дня также - важность противодействия дезинформации.

"Мы наблюдаем, как некоторые правительственные и неправительственные силы пытаются использовать пандемию, чтобы распространить ложную и вредную информацию. И пытаются разделить нас. Союзники должны тесно сотрудничать, чтобы идентифицировать, отследить и разоблачить их усилия. Открытые и прозрачные СМИ - лучшая защита от дезинформации и пропаганды", - заявил Йенс Столтенберг.

"Наше лучшее оружие против дезинформации - это свободные, открытые и независимые СМИ. То, что делают журналисты, очень важно. Особенно в наше время таких тяжелых кризисов, в которой мы находимся сейчас", - добавил глава Североатлантического альянса.