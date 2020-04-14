"Расслабляться рано, расслабляться очень опасно", - Зеленский рассказал, когда ждать пика COVID-19

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Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что резкого скачка заболеваемости коронавирусом в Украине не произошло, но пока нельзя расслабляться для того, чтобы спокойно пройти ключевой период в 20-х числах апреля.

Об этом он сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Анализируя статистику заболевших в Украине, в последние дни можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло, и благодаря сознанию граждан, придерживающихся постоянно самоизоляции. И это следует продолжать. Должны четко осознать: расслабляться рано, расслабляться очень опасно. Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно 20-е числа апреля", - сказал президент.

Зеленский также призвал украинцев воздержаться от посещения храма на Пасху и отпраздновать ее дома.

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Коронавирус и карантин
Зеленский карантин COVID-19 коронавирус
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"Расслабляться рано, расслабляться очень опасно", - Зеленский рассказал, когда ждать пика COVID-19 - Цензор.НЕТ 1276
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+13 Сергей Трофимов 7c913dc7
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14.04.2020 21:05
+13 саша паламарчук
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