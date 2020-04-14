"Заболеть коронавирусом - не стыдно. ... Обращайтесь к врачу и проходите тестирование", - Зеленский

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зеленский

Количество ежедневных тестирований на коронавирус в Украине увеличено в 3 раза.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы наращиваем количество тестирований на коронавирус. Сейчас количество ежедневных тестирований увеличено в три раза. Это очень важно, ведь своевременное выявление вируса помогает остановить его распространение и спасает жизни украинцев", - сказал он.

Зеленский призвал всех граждан, которые контактировали с больными или у которых есть признаки ОРВИ, обращаться к семейному врачу.

Также на Цензор.НЕТ: "Расслабляться рано, расслабляться очень опасно", - Зеленский рассказал, когда ждать пика COVID-19

"Если у вас его нет – в скорую помощь. Заболеть коронавирусом – не стыдно. Пожалуйста, не бойтесь. И тем более не думайте, что как-то оно само обойдется. Обращайтесь к врачу и проходите тестирование", - сказал президент.

Коронавирус и карантин
Зеленский карантин тестирование тест COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+26 Лариса fb3d953c
Заболеть коронавирусом не стыдно, стыдно вывезти все маски перед началом тяжелой эпидемии в стране.А потом продавать их в аптеках в десять раз дороже, чем были. И стыдно гуманитарной помощью торговать.
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14.04.2020 21:20
+19 саша паламарчук
"Заболеть коронавирусом - не стыдно. ... Обращайтесь к врачу и проходите тестирование", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7877
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14.04.2020 21:25
+18 кацахол
Соромно бути зебілом.
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14.04.2020 21:19
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