"Заболеть коронавирусом - не стыдно. ... Обращайтесь к врачу и проходите тестирование", - Зеленский

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Количество ежедневных тестирований на коронавирус в Украине увеличено в 3 раза.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы наращиваем количество тестирований на коронавирус. Сейчас количество ежедневных тестирований увеличено в три раза. Это очень важно, ведь своевременное выявление вируса помогает остановить его распространение и спасает жизни украинцев", - сказал он.

Зеленский призвал всех граждан, которые контактировали с больными или у которых есть признаки ОРВИ, обращаться к семейному врачу.

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"Если у вас его нет – в скорую помощь. Заболеть коронавирусом – не стыдно. Пожалуйста, не бойтесь. И тем более не думайте, что как-то оно само обойдется. Обращайтесь к врачу и проходите тестирование", - сказал президент.