Первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ. ФОТО

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Первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ. ФОТО

В помещениях Киевской городской государственной администрации (КГГА) в ечером 14 апреля проводятся обыски после того, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали вымогательство первым заместителем председателя КГГА Николаем Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН во вторник вечером со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Согласно информации, чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений в размере $125 тыс. Он действовал через посредника, который задержан сотрудниками СБУ при получении $60 тыс. Также обсуждались планы получения $246 тыс. по другому объекту строительства.

Как передает издание НВ в КГГА проходит обыск.

Издание пытается связаться с Поворозником и получить комментарий, но его номер отключен.

Первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ 01

Первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ 02

Первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ 03

Фото - НВ

Взяточники
КГГА Поворозник
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+36 ледокол С Бандэра
Когда будут обыски в офисе осла или про пленки дЕрьмака уже забыли? Первый замглавы КГГА Поворозник уличен на получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ - Цензор.НЕТ 7145
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14.04.2020 21:24
+21 SANDY
четвертий брат дЄрмака затриманий Первый замглавы КГГА Поворозник уличен на получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ - Цензор.НЕТ 778
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14.04.2020 21:23
+14 Максим Шевченко 108b0d85
А кто в нашей стране из чиновников не коррупционер? Он пришли зеленые слуги в ВР и продают голоса за 30-60к$, получают зп в конвертам. Этими СБУ вообще не занимается потому что низя. Хотя это тоже прямая коррупция. Ермак он тоже уже засветился в коррупции и даже незаконно обогатился купив мерседес. Но Зеленский почему-то не считает это коррупцией. Это же его люди, им наверное можно...
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14.04.2020 21:34
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