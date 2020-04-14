На заседании в четверг ВР назначит министра энергетики, - Арахамия

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арахамия

На своем заседании 16 апреля Верховная Рада рассмотрит назначения нового министра энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас четверг будет новый министр. Действительно, в энергетике сейчас кризис, не хватает лица, принимающего решения, поэтому мы обязательно его получим и уже с программой и расчетами", - заявил председатель фракции "Слуга народа".

Он отметил, что, несмотря на отсутствие назначенного парламентом министра, ведется работа по подготовке антикризисного плана для отечественной энергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внеочередное заседание Рады состоится 16 апреля, - Арахамия

По словам Арахамии, отныне все кандидаты на пост министров проходят собеседование в профильном комитете парламента, презентуют программу развития своих ведомств и определяют ключевые показатели эффективности.

Новый Кабмин
ВР Кабмин Арахамия
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Топ комментарии
+3 Who's Here
А когда вернут нормально президента? На заседании в четверг ВР назначит министра энергетики, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2400
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14.04.2020 21:44
+3 Власов Сергей b3083465


tZE inform
Зеленский и К не могут найти человека, который бы согласился на пост министра энергетики. 9 отказалось. В этот "клуб самоубийц" никто записываться не хочет Сидите дома ! Иначе быть вам министром энергетики !
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14.04.2020 21:50
+3 Владимир Ермоленко
Де ,в якому притон1 зловили,за що,що пооб1цяли? Знайшли *зиц-председателя*,сами не хотят ни сидеть,ни висеть.
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14.04.2020 21:52
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