"Вся голова в язвах, и все сердце зачахло", - архиепископ ПЦУ Зоря - предстоятелю УПЦ Онуфрию после призыва последнего идти в храмы на Пасху

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Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий (Зоря) жестко раскритиковал призыв предстоятеля УПЦ Онуфрия (Березовского) к своей пастве, в котором он призвал на праздник Пасхи идти в храмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Зоря отметил: "После прочтения обращения митрополита Московского Патриархата в Киеве владыки Онуфрия никакие другие сдержанные слова не приходят на ум, как слова Господни из книги пророка Исаии: "Во что бить еще вас, что продолжаете свою упорство? Вся голова в язвах, и все сердце зачахло." (Ис 1: 5)

Несколько недель все кто только может, побуждают граждан оставаться дома.

Наша Церковь устами решений Синода, обращений Предстоятеля - призывает оставаться дома. Объясняя это христианским долгом заботы о ближних. Другие конфессии делают такие же заявления.

Даже лично Московский патриарх - призывает оставаться дома.

А митрополит Онуфрий, после скандала вокруг массовых собраний в Черновцах и Ривном, после сообщений о 90 больных в Лавре, после госпитализации митр. Павла, который месяц назад призвал "ничего не бояться и всем приходить" - обращается к пастве.

Фактически умолчав последние дни и недели, когда надо было говорить чуть ли не каждые несколько дней, объясняя верным и духовенству, что следует делать - он говорит:

"В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться. Хочу утешить тех, кто из-за болезни или по иным причинам останутся дома: вы не будете оставлены, вы сможете увидеть Пасхальную службу по телевидению.

Благодаря власти, которая пошла нам на встречу, Пасхальная служба будет транслироваться на телеканалах "Украина" и "Интер". Те же верующие, которые придут на богослужение, стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы"

Зоря продолжил: "Ни слова о НЕОБХОДИМОСТИ оставаться дома. Ни слова о том, что массовые мероприятия запрещены.

Ни слова о четких разъяснениях, которые были получены от Национальной полиции, что скопление возле храмов - не должно иметь места. "Во что бить еще вас, что продолжаете свою упорство?"

Мы тоже хотим, чтобы люди молились на Пасху в храмах - но сейчас они должны оставаться дома! Пример Лавры наглядно объясняет - почему.

Надеюсь, что за дни Страстной недели удастся достучаться до сознания руководства МПВУ, чтобы они заявили хотя бы то, что заявил их патриарх. Не надо большего - просто процитируйте слово в слово".

Зоря привел обращение партиарха московского Кирилла: "Да, мы обязаны соблюдать все нужные санитарные правила, ни в коем случае их не игнорируя, как делают люди зловредные, но именующие себя верующими, Которые заявляют: "где же вера наша, если мы боимся инфекции?" Какой-то мудрый человек, Отвечая на эту нелепость, сказал: "А ты перекрестись и спрыгны с пятого этажа! Но ведь ты этого не сделаешь, уповая на свою веру! Тогда почему ты людей подталкиваешь к тому, чтоб они нарушал правила, Которые нужно исполнять, Ссылаясь на веру?"

"Поэтому я Призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, Пока не будет особого Патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов, а если кто-то вам что-то скажет, напомните пример Марии Египетской. У нас нет другого ответа, потому что мы любим свои храмы. 51 год я проповедую с кафедр, призывая людей приходит в храмы, преодолевать тяготения собственной злой воли и внешних обстоятельств. Этому призыву я посвятил всю свою жизнь! Надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов"

"Потому безответственность и недальновидность могут очень дорого обойтись Церкви - и из-за болезни, и усиления аргументов новейших "воинствующих безбожников", которые так же, как сто лет назад, только ищут "оправданного" повода для возмущения общества против Церкви.

Пока еще есть время, владыки и братья с МПВУ, сделайте надлежащие шаги, "чтобы не дать повода ищущим повода" (2 Кор 11:12)!", -резюмировал Зоря.

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