После принятия "антиКоломойского" закона иностранные кредиторы дадут $10 млрд, из них $6 млрд - в первый год, - Арахамия

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В случае принятия законопроекта №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" Украина получит от иностранных кредиторов макрофинансовую помощь в размере 10 миллиардов долларов США.

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это программа EFF: где-то 3,5-4 миллиарда долларов на первый год. Как только подписывается меморандум с МВФ, точно добавляется 1 миллиард, может, полтора миллиарда долларов от Всемирного банка, 500 миллионов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза и еще несколько кредиторов. Совокупно это 5,5-6 миллиардов долларов в первый год, а вообще программа на 10 миллиардов долларов", - сказал Арахамия.

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Он добавил, что сейчас Украине необходим стабилизационный платеж, поскольку есть ряд расходов в государственном бюджете, которые требуют дополнительных средств.

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