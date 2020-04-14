От COVID-19 на 14 апреля умерло 98 человек, у 79% были другие заболевания. Показатель летальности составляет 2,9%, - ЦОЗ

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Центра общественного здоровья Минздрава опубликовал анализ летальных исходов вследствие коронавируса, которых на 14 апреля зафиксировано 98.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке организации.

В сообщении отмечается: "В результате осложнений, вызванных COVID-19, умерло 98 человек, 79% из которых имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

- сердечно-сосудистые - 74%

- соединенные заболевания - 29%

- сахарный диабет - 22%

- заболевания легких - 9%

- новообразования - 8%

- заболевания почек - 7%

Сейчас показатель летальности составляет 2,9%.

Восемь человек из числа умерших в анамнезе имели поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов и только в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденным случаем COVID-19. Среди умерших 7 медицинских работников.

Средняя продолжительность от начала появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 12 суток. Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР".