От COVID-19 на 14 апреля умерло 98 человек, у 79% были другие заболевания. Показатель летальности составляет 2,9%, - ЦОЗ

3332 40

Центра общественного здоровья Минздрава опубликовал анализ летальных исходов вследствие коронавируса, которых на 14 апреля зафиксировано 98.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке организации. 

В сообщении отмечается: "В результате осложнений, вызванных COVID-19, умерло 98 человек, 79% из которых имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

- сердечно-сосудистые - 74%
- соединенные заболевания - 29%
- сахарный диабет - 22%
- заболевания легких - 9%
- новообразования - 8%
- заболевания почек - 7%

Сейчас показатель летальности составляет 2,9%.

Восемь человек из числа умерших в анамнезе имели поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов и только в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденным случаем COVID-19. Среди умерших 7 медицинских работников.

Средняя продолжительность от начала появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 12 суток. Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР".

От COVID-19 на 14 апреля умерло 98 человек, у 79% были другие заболевания. Показатель летальности составляет 2,9%, - ЦОЗ 01

Коронавирус и карантин
карантин смерть ЦОЗ COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5 Игорь Емец
Від COVID-19 на 14 квітня померло 98 осіб, у 79% були інші захворювання. Показник летальності становить 2,9%, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 5217
показать весь комментарий
14.04.2020 23:02
+2 Solomon c5c4359c
79% из которых имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение Источник: https://censor.net.ua/n3189085
ДолбАёбы, а у кого такого нет после 40-50 ти лет?
показать весь комментарий
14.04.2020 22:56
+1 Lumos UA
ARBEIT MACHT FREI....
Прошу прощения за цитату..
показать весь комментарий
14.04.2020 23:24
Смотреть комментарии