От COVID-19 на 14 апреля умерло 98 человек, у 79% были другие заболевания. Показатель летальности составляет 2,9%, - ЦОЗ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке организации.
В сообщении отмечается: "В результате осложнений, вызванных COVID-19, умерло 98 человек, 79% из которых имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.
В целом доля болезней составляла (одна или несколько):
- сердечно-сосудистые - 74%
- соединенные заболевания - 29%
- сахарный диабет - 22%
- заболевания легких - 9%
- новообразования - 8%
- заболевания почек - 7%
Сейчас показатель летальности составляет 2,9%.
Восемь человек из числа умерших в анамнезе имели поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов и только в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденным случаем COVID-19. Среди умерших 7 медицинских работников.
Средняя продолжительность от начала появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 12 суток. Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР".
ДолбАёбы, а у кого такого нет после 40-50 ти лет?
Прошу прощения за цитату..