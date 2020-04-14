Стало известно, какие каналы будут транслировать на Пасху богослужения ПЦУ, а какие - УПЦ МП. ИНФОГРАФИКА

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Опубликовано расписание трансляции пасхальных богослужений центральными украинскими телеканалами.

Расписание трансляции обнародовано на странице Офиса Президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Так, указано, что богослужение Православной церкви Украины будут транслировать "1+1" и "UA:Перший". Трансляция начнется в 23:30 18 апреля и продлится до 03:00 19 апреля.

При этом телеканалы "Украина" и "Интер" будут транслировать богослужение УПЦ (МП). Они начнут трансляцию в 23:00 18 апреля и продолжает ее до 03:00 19 апреля.

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Богослужение Украинской греко-католической церкви будут транслировать "UA:Перший" и ICTV, трансляция состоится с 7:30 до 11:00 в воскресенье, 19 апреля.

В Офисе Президента отметили, что трансляции также будут вести региональные телеканалы.

"Позаботимся о своем здоровье и здоровье близких — останемся на Пасху дома", — призвали в ОП.

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