Украина отправила в суд Гааги сведения о преступлениях РФ против собственности украинцев в Крыму, - прокуратура АРК

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Прокуратура АР Крым проводит процессуальное руководство в уголовном производстве по факту присвоения государственной и частной собственности государством-оккупантом на территории полуострова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сведения о системном совершении такого военного преступления (запрета иностранцам, в том числе украинцам владеть землей в оккупированном Крыму. - Ред.) должностными лицами оккупационных властей и властей РФ направлены прокуратурой АР Крым совместно с Региональным центром прав человека в Офис Прокурора Международного уголовного суда, и отражены в отчетах Офиса Прокурора МУС за 2017-2019 годы по проведению предварительного изучения ситуации в Крыму. Также о нарушении прав собственности говорится в межгосударственном заявлении Украины против РФ в ЕСПЧ", - сообщают в пресс-службе.

Напомним, 20 марта президент России подписал Указ №201, которым запретил иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам иметь в собственности земельные участки в прибрежных районах временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь.

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