Борьбу власти с COVID-19 считают успешной 46% украинцев, неуспешной - 43%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

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Оценка украинцами успешности или неуспешности действий власти в борьбе с коронавирусом разделилась почти поровну.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, Киевским международным институтом социологии (КМИС), информирует Цензор.НЕТ.

46% опрошенных считают, что власть успешна в противодействии эпидемии коронавируса, 43% - придерживаются противоположного мнения. В то же время только 12% украинцев думают, что власть успешно справилась с обеспечением больниц достаточным количеством тестов на коронавирус, 65% считают, что власть была в этом неуспешной.

"14% украинцев думают, что власть успешна в деле предотвращения возможных экономических проблем в Украине, связанных с эпидемией коронавируса, 66% опрошенных полагают, что власти неуспешна", - говорится в сообщении.

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Лишь 12% респондентов считают, что власть успешно справилась с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты, а 70% участников исследования убеждены, что власть не справилась с этой задачей.

Положительно оценили обеспечения населения средствами индивидуальной защиты 14% опрошенных, а 80% придерживаются мнения, что власть с этим не справилась.

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С 7 по 11 апреля 2020 КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.