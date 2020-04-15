На Филарета, который называл причиной коронавируса однополые браки, подали в суд

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Общественная организация "Инсайт", занимающаяся защитой прав ЛГБТК, 13 апреля подала в суд на почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице "Инсайт" в Фейсбуке.



19 марта в интервью "4 каналу" патриарх заявил, что причиной эпидемии коронавирусной инфекции являются однополые браки.



"Мы об этом не забыли и все это время, как и обещали, готовились к будущему судебному процессу", – заявили в "Инсайт".



Иск направлен в Шевченковский районный суд Киева.



"Требования у нас очень простые – признать распространенную информацию недостоверной и дискриминационной и опровергнуть ее. Моральный вред нами не заявлялся, потому что для нас, как и для многих представителей ЛГБТК-сообщества, это не вопрос денег – это вопрос чести и достоинства", – сказано в сообщении.





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