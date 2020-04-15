На Филарета, который называл причиной коронавируса однополые браки, подали в суд

4202 57
филарет

Общественная организация "Инсайт", занимающаяся защитой прав ЛГБТК, 13 апреля подала в суд на почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице "Инсайт" в Фейсбуке.

19 марта в интервью "4 каналу" патриарх заявил, что причиной эпидемии коронавирусной инфекции являются однополые браки.

"Мы об этом не забыли и все это время, как и обещали, готовились к будущему судебному процессу", – заявили в "Инсайт".

Иск направлен в Шевченковский районный суд Киева.

"Требования у нас очень простые – признать распространенную информацию недостоверной и дискриминационной и опровергнуть ее. Моральный вред нами не заявлялся, потому что для нас, как и для многих представителей ЛГБТК-сообщества, это не вопрос денег – это вопрос чести и достоинства", – сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мир летит в ад", - Ярош рассказал о грозящей Украине международной "сатанинской гомодиктатуре"

Коронавирус и карантин
карантин Филарет ЛГБТ-сообщество COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13 5 копійок
Педіки образились? Нехай вдарять гейпарадом по вірусу.
показать весь комментарий
15.04.2020 00:04
+12 Otec Pigidiy
Педики подали в суд на деда в женском платье😂
показать весь комментарий
15.04.2020 00:02
+8 Irada
На Филарета, который называл причиной коронавируса однополые браки, подали в суд - Цензор.НЕТ 9885 Можно как угодно относиться к однополым бракам, но Филарет обставил даже ГосДуру этим заявлением. Мало кому такое удается.
показать весь комментарий
15.04.2020 00:20
Смотреть комментарии