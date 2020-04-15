Правительство с 15 апреля будет регулировать цены на социальные продукты и лекарства, - глава Нацсовета экономразвития Дорошенко

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мониторинг будет распространен на 10 продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товара. Если цена в торговле на них планирует повышаться, то заведение торговли через электронную форму обязано сообщать об этом в Госпродпотребслужбу. На производителей или поставщиков это регулирование не распространяется", — написал он.
Под государственное регулирование подпадают:
- гречка,
- сахар,
- мука пшеничная в/с,
- отечественные макароны,
- молоко 2,5% в пленке,
- ржано-пшеничный хлеб,
- куриные яйца 1 категории,
- курица в тушке,
- сливочное масло 72,5%
- минеральная вода без газа.
Читайте на Цензор.НЕТ: Каждого четвертого украинца беспокоят финансовые трудности, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Дорошенко отметил, что перечень продукции, подлежащей регулированию, может возрастать.
"Государственное регулирование также распространяется на медицинские маски и перчатки, как средство индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса", — добавил он.
По словам Дорошенко, государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках и "иметь возможность влиять и на производителей, или импортеров, если цены растут без экономического обоснования".
Также на Цензор.НЕТ: Ни дефицита хлеба, ни скачка цен на продукты не будет, - министр экономики Петрашко
При этом он отметил в комментариях, что решение будет принято Кабинетом Министров на заседании 15 апреля.