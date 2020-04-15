Гренландия стала первым в мире местом без коронавируса: там выздоровели все 11 заболевших

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Гренландия первой в мире "вылечилась" от COVID-19. На острове выздоровели все 11 заболевших жителей.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, который отслеживает ситуацию с коронавирусом по всему миру, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф".

Таким образом, Гренландия стала первым и пока единственным местом, где все зараженные коронавирусом пациенты выздоровели. При этом там не зафиксировано ни одной смерти.

Первый случай заражения COVID-19 на крупнейшей в мире острове с населением около 56 000 человек был зафиксирован 16 марта. Последний - 4 апреля.

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По данным местного издания High North News, премьер-министр Ким Кильсе объявил, что если новых случаев COVID-19 не появится, власти планируют постепенное снятие карантина.

С момента обнаружения COVID-19 в Гренландии, тесты на коронавирус были сделаны 900 людям.

Население Гренландии составляет 56 тысяч человек.

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По последним данным сайта Worldometer, общее число зафиксированных в мире случаев инфицирования COVID-19 составляет более 1,936,700, из них - 459,015 человек выздоровели и 120,568 умерли.