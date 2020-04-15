Себя выдавала за прокурора, мужа - за СБУ-шника: мошенница обманула киевлян на 4 млн гривен, - прокуратура

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34-летняя киевлянка за полгода обманула 9 жителей столицы, выманив у них около 4 млн гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Злоумышленница создавала у пострадавших ложное представление о том, что она является успешным, состоятельным человеком с крепкими социальными связями и возможностями. Будучи официально нигде не работающей, женщина представлялась должностным лицом ГПУ, а своего мужа рекомендовала как сотрудника СБУ", — сказано в сообщении.

Женщина говорила знакомым, что может по знакомству достать со скидкой элитные авто, технику Apple, путевки и так далее. Брала у них деньги и исчезала.

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Киевлянке предъявили подозрение по ч. 4 ст. 185 (кража в крупных размерах), ч. 2, 3, 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Ей грозит до 12 лет за решеткой.