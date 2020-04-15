Двое украинских воинов ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе. За сутки - 9 вражеских обстрелов, - штаб

100

14 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили девять обстрелов позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские воины решительно открывали огонь, заставляя противника вернуться к режиму "тишина".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, все обстрелы за прошедшие сутки были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, оккупационные войска четыре раза открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил возле Авдеевки, Песков и Павлополя.

Сообщается, что против защитников Красногоровки враг использовал станковые противотанковые гранатометы.

Рядом с Новомихайловкой российские наемники применили против украинских военнослужащих ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вечером противник вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по позициям ОС в районе населенных пунктов Старогнатовка, Тарамчук и Каменка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 9 взрывов и 6 очередей из стрелкового оружия на вокзале в оккупированной Ясиноватой. Пули пронеслись над их головами, - отчет

"Вследствие вражеских обстрелов вчера двое наших героев получили ранения, один воин получил боевую травму", - сказано в сообщении.

"Агрессивные и преступные действия со стороны российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. На каждый обстрел противник и в дальнейшем будет получать адекватный ответ со стороны украинских защитников. Потери вооруженных формирований РФ уточняются", - сообщили в штабе.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в пресс-центре ОС.





