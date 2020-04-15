США временно прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения, - Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна временно прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до тех пор, пока в Вашингтоне не изучат, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса .

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующее заявление он сделал во вторник, 14 апреля, на брифинге в Белом доме.

США, по словам Трампа, в срок от 60 до 90 дней собираются изучить "провалы в управлении" со стороны ВОЗ и роль организации "в распространении коронавируса". Трамп раскритиковал позицию ВОЗ, которая встала на сторону Китая, когда США ввели ограничения на авиасообщение с этой страной, и высоко оценила "открытость" Китая. По словам Трампа, США вносят в бюджет ВОЗ 400-500 миллионов долларов ежегодно, что более чем в 10 раз превышает взносы Китая.

Агентство dpa отмечает, что критика Трампа опирается на мнение некоторых экспертов, которые считают, что на ранней стадии эпидемии ВОЗ слишком доверяла данным из Китая и, опираясь на китайские оценки, фактически игнорировала информацию из Тайваня о том, что коронавирус может передаваться от человека к человеку. По словам Трампа, излишнее доверие к Китаю привело к тому, что коронавирусом заразилось в двадцать раз больше человек, чем должны были.

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Напомним, о планах по остановке финансирования ВОЗ Трамп объявил еще 8 апреля.

"ВОЗ натворила глупостей. По непонятным причинам организация, которую в основном финансируют США, сосредоточила все внимание на Китае. Мы тщательно изучим этот вопрос", - написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп подвергал критике многие международные организации, в том числе НАТО и ООН.

Коронавирус и карантин
ВОЗ карантин США финансирование Трамп COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+32 Андрій Засуха
А що тут незрозуміло? Голову ВОЗ, ефіопа, який свого часу для приховування спалаху холери в Ефіопії навіть придумав неіснуючу хворобу, обрали африканці разом зі всякими Вануату. І за цим призначенням стояв Китай. Про це ще тоді вікрито говорили. От пацан бабло вузькооких і відпрацьовує.
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15.04.2020 07:40
+28 Лео Кот
Западу нужно вывести с Китая высокотехнологичные производства, такие как Тесла к примеру...
вырастили жестокого и беспринципного коммунистического монстра себе на погибель...
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15.04.2020 07:41
+18 vitalmod
Рыжий идиот сам игнорировал доклады разведки, врал что это обычный грип. Теперь пытается перевести стрелки.
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15.04.2020 07:37
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