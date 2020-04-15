США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования ВОЗ, - генсек ООН Гутерреш

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования Всемирной организации здравоохранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас не время сокращать ресурсы для работы ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, которая сражается с вирусом", - сообщил Гутерреш.

Генсек ООН добавил, что ВОЗ должна оказываться вся необходимая поддержка, чтобы мир смог победить COVID-19.4

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Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна временно прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до тех пор, пока в Вашингтоне не изучат, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса