За сутки в США из-за коронавируса умерли 2228 человек - наибольшее количество с начала эпидемии

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За один день в Соединенных Штатах зарегистрировали 2228 смертей от коронавируса. Это самая большая цифра с начала эпидемии.

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ

Впервые за сутки в США скончались более 2200 человек - 2228.

По данным ведущего актуальную статитистику Университета Джонса Хопкинса, общее количество летальных случаев, вызванных COVID-19, по состоянию на утро 15 апреля составило в стране 26 041.

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Предыдущий антирекорд составлял 1736 смерти за один день (14 апреля).

Напомним, возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у почти 2 млн человек, скончались свыше 126 тысяч.