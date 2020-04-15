За сутки в США из-за коронавируса умерли 2228 человек - наибольшее количество с начала эпидемии

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сша,ньюйорк

За один день в Соединенных Штатах зарегистрировали 2228 смертей от коронавируса. Это самая большая цифра с начала эпидемии.

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ

Впервые за сутки в США скончались более 2200 человек - 2228.

По данным ведущего актуальную статитистику Университета Джонса Хопкинса, общее количество летальных случаев, вызванных COVID-19, по состоянию на утро 15 апреля составило в стране 26 041.

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Предыдущий антирекорд составлял 1736 смерти за один день (14 апреля).

Напомним, возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у почти 2 млн человек, скончались свыше 126 тысяч.

Коронавирус и карантин
карантин США COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+9 Геракл Платонович
Ничего мы скоро их догоним...
Сатанат Рпц мп соберет на Пасху всех ополоумивших...а они разнесут хворь своим близким...родичам и снакомым!
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15.04.2020 08:48
+7 Эдуард Силенко
У випадку виникнення таких хвороб,потрібно відразу приймати рішення про повну ізоляцію внутрішню та зовнішню країни в якій вона виникла і усім світом допомагати цій державі, як економічно так і медикаментами та обладнанням, а не розвозити хворобу по усьому світі, а потім ізольовуватися кожен окремо. А так як це було зроблено зі сторони держав лідерів та всесвітніх організацій, то тут однозначно можна сказати, що це або недоумкуватість або диверсія світового масштабу, мета та ціль якої сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі
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15.04.2020 08:38
+4 Кирилл Лещенко
В фазе экспоненциального роста каждый день наибольшее количество (заболевших и др.) с начала эпидемии. Хватит истерику разгонять. И так разогнали до неприличия.
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15.04.2020 08:38
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