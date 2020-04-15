Масок нет, а как противовирусное дают лук , - Полозов рассказал о борьбе с коронавирусом в СИЗО "Лефортово", где удерживают украинских политзаключенных

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Незаконно заключенный в московском СИЗО "Лефортово" крымчанин Иван Яцкин рассказал, что в качестве противовирусных мер им выдают на обед лук.

Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на его адвоката Николая Полозова, передает Цензор.НЕТ.

По словам адвоката, перед заседанием суда 14 апреля по апелляции на продление ареста ему удалось пообщаться с подзащитным буквально пять минут.

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"Иван Григорьевич был в медицинской маске. Я спросил, на постоянной ли основе он ее носит? Яцкин ответил, что выдали перед судом", – сказал Полозов.

По словам заключенного крымчанина, в качестве противоэпидемических мер в его камере дважды проводилась уборка течение двух недель. "Появилась такая практика выдавать в обед заключенным половину луковицы, якобы для поддержания иммунитета, однако никаких замеров температуры у заключенных в СИЗО не производится", – заявил адвокат.

На заседании Московского городского суда судья Наталья Коновалова отклонила апелляционную жалобу защиты на продление ареста Яцкину и оставила в силе решение Лефортовского районного суда Москвы. Он останется в СИЗО до лета.

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