В Глухове 15 апреля объявлен траур в связи со смертью бойца на Донбассе

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В городе Глухов Сумской области 15 апреля объявлен День траура в связи со смертью земляка Алексея Лазаревича в зоне ООС.

Об этом сообщает Глуховский городской совет., передает Цензор.НЕТ.

"С целью почтения памяти умершего военнослужащего, техника 1 минометной батареи воинской части А 4590, прапорщика Лазаревича Алексея Николаевича объявить в городе Глухове 15 апреля 2020 года Днем траура. В знак скорби по умершему обеспечить приспущение Государственного Флага Украины с черной лентой на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города", - говорится в сообщении.

55-летний глуховчанин умер 13 апреля от острой сердечной недостаточности. В это время он находился в зоне ООС.

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