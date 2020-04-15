Макрон надеется убедить Путина поддержать его инициативу о глобальном прекращении огня из-за пандемии коронавируса

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путин,макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает, что президент России Владимир Путин в ближайшее время поддержит его инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью радио France Internationale.

"Я говорил с ним в самом начале, когда выступил с инициативой. Я не разговаривал с ним, пока не получил твердое подтверждение от других лидеров, но поговорю в ближайшие несколько часов", - сказал Макрон.

Он добавил: "Я думаю, что президент Путин обязательно согласится, и когда он даст согласие, мы сможем провести такую видеоконференцию и передать этот призыв торжественно, решительно и эффективно".

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Макрон сообщил, что уже получил поддержку со стороны всех остальных постоянных членов Совета безопасности ООН: председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Первым с призывом ко всем странами мира о прекращении огня во всех существующих конфликтах 23 марта выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Коронавирус и карантин
война карантин Путин Гутерреш Макрон COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+16 Анатолий Панасюк
Ще один мрійник хоче побачити в очах Путіна мир. Він же тобі скаже, що ні з ким не воює.
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15.04.2020 10:13
+8 Иван Пупкин 2c075116
"сможем провести такую видеоконференцию и передать этот призыв торжественно, решительно и эффективно Источник: https://censor.net.ua/n3189133" а если нет то выразим очередную озабоченность 98 левела
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15.04.2020 10:11
+7 Владислав Носковский
Яке ж воно наївне та інфантильне. Хай би пожило поряд з злоякісним утворенням, яким керує Хуйло- одразу такі думки розвіялись би.
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15.04.2020 10:14
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