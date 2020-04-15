Ляшко о смягчении карантина: "Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи"

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Ляшко о смягчении карантина: "Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи"

Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав будет наблюдать за динамикой в странах Европейского союза и предлагать определенные шаги смягчения, принимая во внимание ситуацию у нас.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "НВ".

Отвечая на вопрос, что должно происходить в Украине, чтобы режим карантина был смягчен, Ляшко сказал: "Мы будем наблюдать за динамикой в странах Европейского союза и предлагать определенные шаги смягчения, принимая во внимание ситуацию у нас. Но смягчения будут. Нам бы сейчас на Пасху придерживаться всех условий карантина".

"Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи, когда будет наибольшее число инфицированных, если люди не будут соблюдать карантин. А после этого будем принимать решение", - добавил он.

По словам Ляшко, если люди начнут массово все нарушать, то у нас может быть огромный всплеск.

"Средний инкубационный период (коронавируса. - Ред.) 14 дней. Но симптомы появляются на пятый-седьмой день", - объяснил он.

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Коронавирус и карантин
карантин Пасха Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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Ляшко о смягчении карантина: "Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи" - Цензор.НЕТ 5742 Ляшко о смягчении карантина: "Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи" - Цензор.НЕТ 4614
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15.04.2020 10:17
+8 Алла Новосад 5b57f84f
Прошлой ночью, на меня снизошел дух. Да, технический дух водоканала. Дух сообщил мне, что скорее всего, вдоль этого храма, на глубине полутора метров, замироточила холоднокатаная труба диаметром 150 миллиметров.

Токмо из намерений благих и побуждений праведных, я принял решение раскопать эту трубу дабы отделить зерна от плевел.

Истинно говорю Вам, пришлось вырыть траншею вдоль въезда и входов в данное заведение.
И тут начали происходить дела совершенно непонятные, если не сказать более - бесовские!

В вырытой траншее, был обнаружен снаряд времен второй мировой войны! Представляете?!
Траншея ограждена. Работает МЧС.

Будем внимательно обследовать всю территорию, возможно даже до второго пришествия Христа.
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P.S. Убедительно просим, представителей всех конфессий, воздержаться от проведения всех массовых мероприятий на период карантина.
Пожалуйста, не превращайтесь в служителей культа.
Храни Вас Господь !
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15.04.2020 10:14
+5 Алла Новосад 5b57f84f
Из Днепра с креативом.

Mykhailo Lysenko з Borys Filatov.
13 год ·

Чудны дела твои, Господи !
Думается мне, что событие произошедшее в это Вербное Воскресение, в одном их храмов расположенных на улице Михаила Аверьяновича Паникахи, не могло не затронуть сердца и души добрых самаритян проживающих в городе Днепр.

Кто не владеет ситуацией, сообщаю: один из служителей культа (не путать с священнослужителями) видимо согласно уставу или штатному расписанию МП, принял решение о проведении массового мероприятия в нарушении постановления городского совета.
В этом мероприятии, произошедшим в это воскресенье, действо заключалось в следующем: служитель культа, при большом собрании людей с использованием одной ложки и одного чана на всех, наполнял уста и ротовые полости благочестивых и кротких мирян.
Одной и той же ложкой, с одной и то же бадьи. 300 человек.


Я не знаю, преподают ли сейчас в духовных семинариях основы гигиены и академминимум о нераспространении инфекций , но то, что руководитель вышеупомянутой обители наплевал на решение городского совета, остается фактом.
Ок.
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15.04.2020 10:14
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