Ляшко о смягчении карантина: "Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "НВ".
Отвечая на вопрос, что должно происходить в Украине, чтобы режим карантина был смягчен, Ляшко сказал: "Мы будем наблюдать за динамикой в странах Европейского союза и предлагать определенные шаги смягчения, принимая во внимание ситуацию у нас. Но смягчения будут. Нам бы сейчас на Пасху придерживаться всех условий карантина".
"Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи, когда будет наибольшее число инфицированных, если люди не будут соблюдать карантин. А после этого будем принимать решение", - добавил он.
По словам Ляшко, если люди начнут массово все нарушать, то у нас может быть огромный всплеск.
"Средний инкубационный период (коронавируса. - Ред.) 14 дней. Но симптомы появляются на пятый-седьмой день", - объяснил он.
Токмо из намерений благих и побуждений праведных, я принял решение раскопать эту трубу дабы отделить зерна от плевел.
Истинно говорю Вам, пришлось вырыть траншею вдоль въезда и входов в данное заведение.
И тут начали происходить дела совершенно непонятные, если не сказать более - бесовские!
В вырытой траншее, был обнаружен снаряд времен второй мировой войны! Представляете?!
Траншея ограждена. Работает МЧС.
Будем внимательно обследовать всю территорию, возможно даже до второго пришествия Христа.
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P.S. Убедительно просим, представителей всех конфессий, воздержаться от проведения всех массовых мероприятий на период карантина.
Пожалуйста, не превращайтесь в служителей культа.
Храни Вас Господь !
Mykhailo Lysenko з Borys Filatov.
13 год ·
Чудны дела твои, Господи !
Думается мне, что событие произошедшее в это Вербное Воскресение, в одном их храмов расположенных на улице Михаила Аверьяновича Паникахи, не могло не затронуть сердца и души добрых самаритян проживающих в городе Днепр.
Кто не владеет ситуацией, сообщаю: один из служителей культа (не путать с священнослужителями) видимо согласно уставу или штатному расписанию МП, принял решение о проведении массового мероприятия в нарушении постановления городского совета.
В этом мероприятии, произошедшим в это воскресенье, действо заключалось в следующем: служитель культа, при большом собрании людей с использованием одной ложки и одного чана на всех, наполнял уста и ротовые полости благочестивых и кротких мирян.
Одной и той же ложкой, с одной и то же бадьи. 300 человек.
Я не знаю, преподают ли сейчас в духовных семинариях основы гигиены и академминимум о нераспространении инфекций , но то, что руководитель вышеупомянутой обители наплевал на решение городского совета, остается фактом.
Ок.