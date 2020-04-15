Ляшко о смягчении карантина: "Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи"

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Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав будет наблюдать за динамикой в странах Европейского союза и предлагать определенные шаги смягчения, принимая во внимание ситуацию у нас.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "НВ".

Отвечая на вопрос, что должно происходить в Украине, чтобы режим карантина был смягчен, Ляшко сказал: "Мы будем наблюдать за динамикой в странах Европейского союза и предлагать определенные шаги смягчения, принимая во внимание ситуацию у нас. Но смягчения будут. Нам бы сейчас на Пасху придерживаться всех условий карантина".

"Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи, когда будет наибольшее число инфицированных, если люди не будут соблюдать карантин. А после этого будем принимать решение", - добавил он.

По словам Ляшко, если люди начнут массово все нарушать, то у нас может быть огромный всплеск.

"Средний инкубационный период (коронавируса. - Ред.) 14 дней. Но симптомы появляются на пятый-седьмой день", - объяснил он.

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