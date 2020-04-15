По Программе президента "Велике будівництво" современные дороги прокладывают в Ивано-Франковской области, – Голик

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Качественные дороги должны быть не только на национальных трассах, но и в селах и районах.

Юрий Голик на своей странице в Facebook показал, как идет капитальный ремонт дорог в Ивано-Франковской области.

Здесь ремонтируют региональную дорогу Р-24 Татаров – Камянец-Подольский, соединяющую районы Тернопольской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей. Именно по этой трассе проходит так называемая "Золотая подкова Карпат", и развитие транспортной инфраструктуры очень важно для туристической отрасли региона.

Как сообщает Голик, сейчас ремонт идет на 28-30 километрах трассы между селами Воловая и Ильцы.

Также в Ивано-Франковской области ремонтируют региональную дорогу Р-62 Криворовня-Черновцы в районе села Ровня и сельскую дорогу С-090717 Замулинцы – Турка.

Согласно инициированной Президентом Владимиром Зеленским Национальной программе "Велике будівництво", в текущем году должны привести в порядок 6,5 тыс. километров автодорог. В приоритете – капитальный ремонт, для местных властей введено ограничение на ямочные ремонты.

Укравтодор ушел от практики многолетнего ремонта дорог по кусочкам. Как заявлял Юрий Голик, первой трассой национального значения, которая будет целиком отремонтирована в 2020 году, станет Н-30 Васильевка-Бердянск.