Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RT, депутат Госдумы от оккупированного Россией Севастополя Дмитрий Белик заявил, что "пора переходить к налаживанию диалога между странами".
"В то время как весь мир борется с пандемией коронавируса, государства оказывают помощь друг другу, украинские элиты продолжают грезить "войной" с Россией. А директор Павлоградского химзавода заявляет, что украинское "чудо-оружие" может стать серьёзной угрозой для России. Эта тема уже давно устарела, пора переходить к налаживанию диалога между странами", - сказал он.
Напомним, ранее директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман рассказал о модернизированной ракете "Вільха-М".
"В случае нового широкомасштабного наступления РФ с помощью "Вільхи" мы получаем средство сдерживания. Путин будет долго думать, стоит ли ему снова атаковать Украину и обстреливать наши города, как это делали россияне в 2014-15 годах, зная, что ответные удары "Вільхой" могут быть нанесены и по их объектам критической инфраструктуры, вроде того же "Каменского", - сказал Шиман.
Новость об этом вызвала большой резонанс в российских СМИ.
Певно припинення фінансування нашої оборонки було однією з умов фуйла пепед обміном чи ще чимось.