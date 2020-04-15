Вятровича вызвали в ГБР из-за форума, посвященного Голодомору

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Народного депутата фракции "ЕС", экс-главу Украинского института нацпамяти Владимира Вятровича вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора", — написал он.

По словам Вятровича, вызов подписан следователем Амелиным, на которого он ранее подал в суд за "игнорирования" государственной измены Ермаком и Кучмой.

"У нас опять будут сажать за правду о преступлениях коммунистов?" — спрашивает Вятрович.

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В комментарии телеканалу "Прямой" Вятрович отметил, что видит в этом исключительно политическое преследование и реализацию российского сценария.

"В 2018 году к 85-й годовщине Голодомора нами было организовано крупное международное мероприятие с участием исследователей со всего мира и украинских исследователей. Мы два дня работали, и я считаю, что это было одно из важнейших мероприятий в контексте празднования 85-й годовщины Голодомора. Несколько месяцев назад я узнал, что мой коллега Макс Бужанский подал заявление в ГБР относительно якобы неправомерных расходов на организацию этого форума", - сообщил Вятрович.

"Я в этом вижу только политические преследования, продолжение, к сожалению, тех политических преследований в отношении нашей политической силы, которые длятся уже несколько месяцев. Которые коснулись и президента Порошенко, и моей коллеги Софии Федины, а вчера буквально и Татьяны Чорновол. Особой грубости этому придает то, что поводом для преследования меня избрано, собственно, мероприятие, посвященное распространению правды о Голодоморе. От этого всего, извините, попахивает каким-то совком и желанием помимо всего прочего еще и запугать тех людей, которые готовы говорить правду о Голодоморе, и опять таки в этом вижу огромную корысть России", - убежден Вятрович.