Согласовано взаимное освобождение удерживаемых лиц на Донбассе, которое должно состояться до Пасхи, - спецпредставитель ОБСЕ Грау

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Очередное взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должно состояться до Пасхи, его детали согласованы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

"В соответствии с принципиальным соглашением, достигнутым Трехсторонней контактной группой с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКК по гуманитарным вопросам согласовала сегодня (14 апреля. - Ред.) детали взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины", - заявила она.

"Взаимное освобождение и обмен будут происходить в надлежащее время перед православной Пасхой", - добавила Грау.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает от России подтверждения об обмене удерживаемых лиц, который должен состояться до 17 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контактная группа договорилась об обмене удерживаемыми лицами в ближайшее время. Для определения новых участков разведения сил нужны дальнейшие усилия, - Грау