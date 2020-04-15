В кризис с коронавирусом страна вошла без половины назначенных глав райгосадминистраций, - Бно-Айриян

684

Без назначений руководителей РГА не будет эффективной борьбы с коронавирусом. Как и не будет правильно завершена реформа децентрализации, проведено сокращение и последующая ликвидация райгосадминистраций.

Об этом в своем блоге написал экс-глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день назначено 314 руководителей РГА из 490 необходимых. 176 районов (то есть фактически каждый третий район в стране) еще не имеют новых руководителей. Их возглавляют преимущественно заместители, назначенные еще во времена президента Петра Порошенко. Среди регионов-аутсайдеров – Луганская область (назначено лишь 4 руководителя РГА), Черниговская (назначено 3 главы РГА из 22), Тернопольская (5 из 17), Киевская (10 из 25), Волынская (7 из 16), Винницкая (14 из 27) и Сумская области (0 из 18)", - отметил экс-глава Киевской ОГА.

"Сумскую область вообще просто "забыли". Еще в июле (!) в 2019 году были уволены 8 из 18 руководителей местных райгосадминистраций. А после этого – кадровая тишина. Это единственная область, где нет ни одного нового председателя РГА. И это яркий пример того, что на самом деле происходило и происходит в регионах Украины", - подчеркнул Бно-Айриян.

"На самом деле отсутствие новых глав райгосадминистраций – это удар по своим же главам облгосадминистраций, которые должны проводить политику центра на местах. Губернаторы не имеют на кого опереться и по сути безоговорочно отдают часть своих территорий под влияние местных элит. Плюс все элиты вокруг них (областные депутаты, силовики, мэры, руководители региональных органов исполнительной власти) видят, что губернаторы не способны пролоббировать назначение своих людей на местах. А это – четкий сигнал, что губернаторы временные и слабые. Следовательно, можно не слушать, не выполнять и не бояться контроля. Со слабыми никто не будет считаться", - считает экс-глава Киевской ОГА.

"Но кроме этого, вызывает реальное беспокойство ситуация на границе с Россией. Все области, которые имеют общую границу с Россией, то есть в группе потенциального риска как военной агрессии, так и влияния пропаганды на население Украины, укомплектованы новыми главами РГА меньше, чем на 50%. Исключениями являются Донецкая и в какой-то мере Харьковская области. То есть местная власть в этих регионах по сути вообще не связана с центром, с новой командой президента и предоставлена сама себе. Недопустимая халатность, которая еще даст о себе знать", - подчернул Бно-Айриян.